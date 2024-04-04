Власть 04 апреля 2024, 00:33 Шойгу и Лекорню отметили готовность к переговорам по Украине В ходе диалога Шойгу и Лекорню отметили готовность к переговорам по Украине РИА «Новости»

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Во время диалога российский и французскй министры обороны Сергей Шойгу и Себастьян Лекорню отметили готовность к переговорам по украинскому конфликту. Об этом сообщило оборонное ведомство РФ в Telegram-канале.

«Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на „Стамбульской мирной инициативе“. Проведение встречи в Женеве без участия России — бессмысленно», — подчеркнули в министерстве.

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Также Шойгу указал французскому коллеге на то, что реализация планов по отправке контингента Франции на Украину создаст проблемы для Парижа.

Во время переговоров Лекорню выразил соболезнование в связи с террористическим актом в «Крокусе» 22 марта. При этом министр настойчиво убеждал в непричастности киевского режима к произошедшему. Как отметил Шойгу, у России есть данные об украинском следе в организации теракта.