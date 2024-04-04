04 апреля 2024, 19:45
Макрон счет угрозой слова Шойгу по повода теракта в «Крокусе»
Макрон посчитал комментарии Шойгу в разговоре министров обороны угрожающими
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «резкими и угрожающими» комментарии российской стороны о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило издание BFM TV.
Его заявление прозвучало после состоявшегося в среду, 3 апреля, телефонного разговора министров обороны России и Франции Сергея Шойгу и Себастьяна Лекорню.
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По утверждениям французского лидера, российская сторона якобы намекнула на причастность французских спецслужб к теракту в концертном зале в Подмосковье.
«Смешно говорить, что Франция может стоять за этим. Это манипуляция», — сказал Макрон.
Ранее глава французского государства заявил, что его страна якобы располагает полезной информацией об организации теракта, но не стал раскрывать подробности.
Сергей Шойгу
Эммануэль Макрон
Россия
Украина
Франция
Теракт в «Крокусе»
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