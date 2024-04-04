Мир 04 апреля 2024, 19:45 Макрон счет угрозой слова Шойгу по повода теракта в «Крокусе» Макрон посчитал комментарии Шойгу в разговоре министров обороны угрожающими РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «резкими и угрожающими» комментарии российской стороны о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило издание BFM TV.

Его заявление прозвучало после состоявшегося в среду, 3 апреля, телефонного разговора министров обороны России и Франции Сергея Шойгу и Себастьяна Лекорню.

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По утверждениям французского лидера, российская сторона якобы намекнула на причастность французских спецслужб к теракту в концертном зале в Подмосковье.

«Смешно говорить, что Франция может стоять за этим. Это манипуляция», — сказал Макрон.

Ранее глава французского государства заявил, что его страна якобы располагает полезной информацией об организации теракта, но не стал раскрывать подробности.