Важное 26 января 2024, 12:52 Россия не изменит позицию по вступлению Украины в НАТО — Песков Песков: Россия не готова отказаться от нейтрального статуса Украины РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, будто Россия готова отказаться от нейтрального статуса Украины и изменить позицию по вступлению страны в НАТО. Подробности сообщило РИА «Новости».

Ранее зарубежные СМИ со ссылкой на неназванных источников начали утверждать, что Россия готова обсудить условия возможного разрешения конфликта на Украине. Например, отказаться от требования ее нейтрального и внеблокового статуса в обмен на территориальные уступки. В Кремле не подтвердили, что РФ меняла позицию по НАТО и нейтральному статусу.

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«Это неверное сообщение. Оно абсолютно не соответствует действительности», — заявил Песков.

Однако Россия была и будет открыта к переговорам по конфликту на Украине. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что хочет решить вопрос дипломатическим путем. Тем не менее страна никогда не позволит пренебрегать своими интересами.