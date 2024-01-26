26 января 2024, 12:52
Россия не изменит позицию по вступлению Украины в НАТО — Песков
Песков: Россия не готова отказаться от нейтрального статуса Украины
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, будто Россия готова отказаться от нейтрального статуса Украины и изменить позицию по вступлению страны в НАТО. Подробности сообщило РИА «Новости».
Ранее зарубежные СМИ со ссылкой на неназванных источников начали утверждать, что Россия готова обсудить условия возможного разрешения конфликта на Украине. Например, отказаться от требования ее нейтрального и внеблокового статуса в обмен на территориальные уступки. В Кремле не подтвердили, что РФ меняла позицию по НАТО и нейтральному статусу.
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«Это неверное сообщение. Оно абсолютно не соответствует действительности», — заявил Песков.
Однако Россия была и будет открыта к переговорам по конфликту на Украине. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что хочет решить вопрос дипломатическим путем. Тем не менее страна никогда не позволит пренебрегать своими интересами.
Дмитрий Песков
Россия
Киев
НАТО
Украина
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