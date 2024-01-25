25 января 2024, 16:44
Россия не позволит пренебрегать своими интересами
Путин: Россия никогда не позволит пренебрегать своими интересами
Россия никогда не позволит пренебрегать своими интересами. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов Калининградской области.
«Страна должна жить своим умом, должна руководствоваться своими национальными интересами. Это совсем не значит, что мы хотели плевать на интересы других», — подчеркнул российский лидер.
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Руководствоваться своими интересами и добиваться успеха — значит с уважением относиться к интересам партнеров. Россия так и делает, добавил Путин. По его словам, он сформулировал свою позицию на основе высказываний философа Иммануила Канта.
Глава государства прибыл в Калининград 25 января. После встречи со студентами в университете Канта Путин проведет переговоры с главой Калининградской области Антоном Алихановым. Российский лидер обсудит с губернатором вопросы экономического развития региона.
Визит президента в Калининград не является неким «месседжем» НАТО. Это обычный рабочий момент, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также добавил, что Путин много лет занимается развитием регионов России, сообщил сайт kp.ru.
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