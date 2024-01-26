Мир 26 января 2024, 00:04 Кремль заявил о готовности России к переговорам по Украине Песков: Россия была, есть и будет открыта к переговорам по конфликту на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия была, есть и будет открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Тем не менее страна настроена продолжать спецоперацию до достижения своих целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Глава государства Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности РФ к переговорам и достижению целей дипломатическим путем, напомнил официальный представитель Кремля.

Реклама

«В противном случае военная операция продолжится, пока мы не достигнем своих целей», — добавил Песков.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия якобы направляет США по непрямым каналам сигналы об открытости к переговорам по завершению конфликта на Украине. РФ также «прощупывает почву в вопросе готовности США к участию в переговорах».

Российский лидер на встрече с учащимися вузов в Калининградской области подчеркнул, что РФ никогда не позволит пренебрегать своими интересами. Однако это не означает, что Россия хотела «плевать на интересы других».