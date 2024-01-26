26 января 2024, 00:04
Кремль заявил о готовности России к переговорам по Украине
Песков: Россия была, есть и будет открыта к переговорам по конфликту на Украине
Россия была, есть и будет открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Тем не менее страна настроена продолжать спецоперацию до достижения своих целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».
Глава государства Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности РФ к переговорам и достижению целей дипломатическим путем, напомнил официальный представитель Кремля.
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«В противном случае военная операция продолжится, пока мы не достигнем своих целей», — добавил Песков.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия якобы направляет США по непрямым каналам сигналы об открытости к переговорам по завершению конфликта на Украине. РФ также «прощупывает почву в вопросе готовности США к участию в переговорах».
Российский лидер на встрече с учащимися вузов в Калининградской области подчеркнул, что РФ никогда не позволит пренебрегать своими интересами. Однако это не означает, что Россия хотела «плевать на интересы других».
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