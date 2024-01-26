Мир 26 января 2024, 08:52 Россия по неофициальным каналам подала сигнал о готовности к переговорам по Украине — СМИ Bloomberg: Россия подала США сигнал о готовности к переговорам по Украине РИА «Новости»

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Россия через посредника уведомила США, что готова обсудить условия дипломатического решения конфликта на Украине. Официально ни одна из сторон не подтвердила эту информацию, сообщило агентство Bloomberg.

Два российских источника агентства заявили, что некий посредник по неофициальным каналам в декабре 2023 года связался с американцами. Он якобы дал понять, что Россия готова обсудить условия возможного разрешения конфликта на Украине. Например, отказаться от требования ее нейтрального и внеблокового статуса в обмен на территориальные уступки.

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Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявила агентству, что ей неизвестно об изменении позиции России к стремлению Украины вступить в НАТО. Она заявила, что украинские власти сами решат, проводить ли переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на аналогичный запрос журналистов ответил, что страна предпочла бы достичь целей спецоперации дипломатическим путем. Он предупредил, что в обратном случае боевые действия продолжатся.

Цели спецоперации назвал президент Владимир Путин. Он сказал, что важно обеспечить безопасность народов и России как государства.