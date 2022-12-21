Мир 21 декабря 2022, 12:14 Россия не дождалась от ЕС объективного расследования терактов на «Северных потоках» Лавров упрекнул ЕС в отсутствии расследования на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Страны Евросоюза отказались от объективного расследования терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что разрушенные взрывами нитки газопроводов привели к прекращению поставок российского газа по северным маршрутам.

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«В связи с известным подрывом „Северных потоков“, обстоятельства которого, судя по всему, никто в Евросоюзе объективно расследовать не собирается, остановились маршруты транспортировки российского газа», — заявил Лавров.

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Повреждения на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» обнаружили на участках в территориальных водах Дании и Швеции.

Правительство Германии заявило, что пробоины появились после диверсии. Страна объявила, что проведет собственное расследование причин случившегося. Спустя некоторое время такое же заявление сделали власти Швеции и Дании. В ходе предварительных расследований страны пришли к выводу, что повреждения на трубопроводах вызвали взрывы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что объективное расследование причин разрушений на трубопроводах невозможно без участия российской стороны. Она добавила, что правительства Швеции и Дании отказались от сотрудничества, но Россия намерена добиваться подключения к расследованию своих специалистов.