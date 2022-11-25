Мир 25 ноября 2022, 12:38 Появились первые кадры разрушения газопровода «Северный поток — 2» Датский телеканал TV 2 / Bornholm снял на видео разрушенную часть «Северного потока — 2» YouTube

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Разрушенную в особой экономической зоне Дании часть газопровода «Северный поток — 2» впервые сняли на видео. Кадры с подводного беспилотника опубликовал местный телеканал TV 2 / Bornholm.

На видео попала одна из ниток газопровода, которая разрушена. Остался только обрывок трубы.

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Журналисты рассказали, что поиск места повреждения газопровода занял у них почти пять часов, где они сняли чуть менее трех минут видео.

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Власти Дании долго не снимали блокаду с места диверсии около газопровода «Северный поток — 2». Поэтому это первые кадры, которые оказались доступны с места диверсии. В отличие от «Северного потока», этот трубопровод не проходит через экономическую зону Швеции, где правительство быстро допустило журналистов на место происшествия.

Разрушения на газопроводе «Северный поток — 2» произошли 26 сентября. По предварительным данным, там прогремели два взрыва. Спустя несколько часов еще две детонации произошли на трубопроводе «Северный поток».

Президент России Владимир Путин сравнил диверсии на газопроводах с актом мирового терроризма. Он подчеркнул, что вывод из строя «Северных потоков» был выгоден США.

Власти Германии, Швеции и Дании начали собственные расследования случившегося. На место подрыва газопроводов исследовательские суда направила компания-оператор Nord Stream AG.