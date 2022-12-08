Мир 08 декабря 2022, 14:55 Расследование подрыва на «Северном потоке» без участия «Газпрома» сочли необъективным Представитель МИД Захарова: Россия будет добиваться участия в деле по «Северным потокам» Kustbevakningen

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Россия продолжит настаивать на проведении объективного расследования подрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Оно может быть таковым только при участии представителей российской стороны, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Расследование, подчеркнула дипломат, должно стать всесторонним и открытым, пройти с участием российских органов власти и специалистов «Газпрома». Власти Дании и Швеции, в чьих водах произошла авария, не согласились сотрудничать. Россия, по словам Марии Захаровой, продолжит добиваться этого.

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«Только при выполнении этого условия его результаты могут претендовать на достоверность и объективность», — отметила представитель МИД.

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Мария Захарова рассказала, что министерство следит за выводами зарубежных правоохранителей. Она предположила, что отечественных специалистов не допустили к работе из страха. На Западе боятся раскрыть, кто стоял за манипуляциями на глобальном энергетическом рынке.

Утечки газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» обнаружили 26 сентября. Сейсмологи зафиксировали взрывы мощностью более 100 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Доцент в области оборонных систем шведского НИИ обороны Ханс Ливонг пришел к выводу, что крупный заряд сдетонировал на дне рядом с трубами.