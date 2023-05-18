18 мая 2023, 14:24
Россия назвала очередную пролонгацию зерновой сделки решающей
Глава МИД Лавров назвал два месяца продления зерновой сделки решающими ее будущее
Ближайшие два месяца, на которые продлили действие зерновой сделки, станут решающими для судьбы соглашения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал об этом на совместной пресс-конференции с коллегой из Уганды Джедже Абубакером Одонго. Трансляцию организовал МИД.
«Учитывая весь комплекс обстоятельств и обращения партнеров мы поддержали инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продлить сделку, но при четком понимании, что эти два месяца будут решающими», — сказал он.
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Министр заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш осознал степень своей ответственности в реализации пакетных соглашений, в том числе в части снятия ограничений с поставок российского продовольствия, попытался добиться их исполнения и предложил новый механизм реализации.
Представитель Уганды, комментируя соотношение уже поставленной по зерновой сделки продукции европейским и развивающимся странам, сказал, что с учетом большой зависимости севера Африки от зерновых нужно принимать меры в интересах нуждающихся и не использовать их потребности в своих целях.
Действие зерновой сделки завершалось 18 мая, накануне Реджеп Тайип Эрдоган объявил о ее продлении на 60 дней. Позднее эту информацию подтвердила представитель МИД России Мария Захарова. ООН, Турция, Россия и Украина заключили соглашения о вывозе зерна из украинских портов и разблокировки поставок российской сельхозпродукции в июле 2022 года.
Сергей Лавров
МИД РФ
зерновая сделка
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