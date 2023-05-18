Мир 18 мая 2023, 14:24 Россия назвала очередную пролонгацию зерновой сделки решающей Глава МИД Лавров назвал два месяца продления зерновой сделки решающими ее будущее Pxhere

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Ближайшие два месяца, на которые продлили действие зерновой сделки, станут решающими для судьбы соглашения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал об этом на совместной пресс-конференции с коллегой из Уганды Джедже Абубакером Одонго. Трансляцию организовал МИД.

«Учитывая весь комплекс обстоятельств и обращения партнеров мы поддержали инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продлить сделку, но при четком понимании, что эти два месяца будут решающими», — сказал он.

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Министр заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш осознал степень своей ответственности в реализации пакетных соглашений, в том числе в части снятия ограничений с поставок российского продовольствия, попытался добиться их исполнения и предложил новый механизм реализации.

Представитель Уганды, комментируя соотношение уже поставленной по зерновой сделки продукции европейским и развивающимся странам, сказал, что с учетом большой зависимости севера Африки от зерновых нужно принимать меры в интересах нуждающихся и не использовать их потребности в своих целях.

Действие зерновой сделки завершалось 18 мая, накануне Реджеп Тайип Эрдоган объявил о ее продлении на 60 дней. Позднее эту информацию подтвердила представитель МИД России Мария Захарова. ООН, Турция, Россия и Украина заключили соглашения о вывозе зерна из украинских портов и разблокировки поставок российской сельхозпродукции в июле 2022 года.