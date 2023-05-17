Мир 17 мая 2023, 17:56 Захарова подтвердила продление зерновой сделки на два месяца МИД России: зерновую сделку продлили на два месяца Freepik

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Зерновую сделку между Россией, Турцией, ООН и Украиной продлили на два месяца. Эту информацию на брифинге подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что этот шаг на деле предоставляет шанс помочь обеспечению глобальной продовольственной безопасности. Он подчеркнула, что оценка Россией прошлогодних стамбульских договоренностей при этом не изменились.

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«Перекосы в выполнении должны быть максимально быстро исправлены», — добавила Захарова.

Ранее о продлении черноморской инициативы еще на 60 дней сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он пообещал приложить все усилия для полного выполнения соглашения.

Черноморская инициатива действует с июля прошлого года. Россия, Украина, Турция и ООН договорились поставлять украинскую сельскохозяйственную продукцию и российские удобрения и товары через особый коридор в Черном море. РФ выступала против продления инициативы без гарантии соблюдения интересов страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новое продление зерновой сделки возможно при условии выполнения обязательств перед Россией.