Мир 17 мая 2023, 17:08 Зерновую сделку продлили еще на два месяца — Эрдоган Президент Турции Эрдоган: зерновую сделку продлили на два месяца РИА «Новости»

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Продовольственное соглашение продлили еще на два месяца. Об этом сообщил президенту Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его процитировало РИА «Новости».

Сделка действовала до 18 мая. Но стороны смогли договориться и продлить ее еще на 60 дней. Турецкий лидер поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку инициатив по вопросу зерновой сделки. Эрдоган подчеркнул, что страна приложит все усилия для полного выполнения соглашения. Также он уточнил, что турецкая сторона «получила гарантии от российских друзей» по беспрепятственному выходу республиканских судов из портов Николаев и Ольвия.

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Черноморская инициатива действует с июля прошлого года. Тогда зерновую сделку заключили Россия, Украина, Турция и ООН. Стороны договорились поставлять украинскую сельскохозяйственную продукцию и российские удобрения и товары через особый коридор в Черном море.

В октябре прошлого года Россия в одностороннем порядке вышла из соглашения. Причиной такого решения стала атака кораблей Черноморского флота в бухте Севастополя украинскими беспилотниками. Но спустя время переговоры по инициативе удалось продолжить.