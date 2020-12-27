Россия направит вакцину «Спутник V» в Белоруссию в 2021 году

Он поблагодарил белорусских специалистов и добровольцев, которые приняли участие в клинических испытаниях препарата.

«Мы благодарны за профессиональную оценку, которую дали санитарные врачи, оценив эффективность и успешность проведения экспериментального цикла по апробации вакцины, который показал, что ее можно производить совместно», — заявил Мезенцев.

Минздрав Белоруссии сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получила регистрационный документ. Это означает, что ее можно применять на территории республики. Глава ведомства Дмитрий Пиневич заявил, что вакцинация от коронавируса в Белоруссии начнется в 2021 году.

По словам Дмитрия Мезенцева, переговоры о запуске на территории республики промышленного производства вакцины идут успешно.

Вакцина «Спутник V» — это первый в мире зарегистрированный препарат от коронавируса. Его разработали в институте имени Гамалеи. В клинических испытаниях препарата в Белоруссии приняли участие 100 человек.

Президент республики Александр Лукашенко заявил, что сам он прививаться не намерен, так как перенес коронавирусную инфекцию в бессимптомной форме. По его словам, в повторное заражение он не верит. Белорусский лидер отметил, что уже дал распоряжение закупить вакцины от коронавируса у пяти или шести зарубежных производителей. При этом он подчеркнул, что основную ставку он делает на российский препарат «Спутник V».