Белоруссия запустит производство вакцины «Спутник V»

В своем заявлении дипломат сослался на руководителя Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. По словам Мезенцева, именно глава РФПИ провел большую работу по этому вопросу.

Также он напомнил, что по решению президента России Владимира Путина Белоруссия стала первой страной, которая получила российскую вакцину.

Сейчас в союзной республике тоже проходят пострегистрационные испытания. В них принимают участие 100 граждан. Препарат показал свою эффективность на 95%.

Вакцина «Спутник V» — это первый в мире зарегистрированный препарат от коронавируса. Его разработали в институте имени Гамалеи. Сейчас она проходит третий пострегистрационный этап клинических исследований. Согласно промежуточным результатам исследования, эффективность вакцины составила уже 95%. Второй российской зарегистрированной вакциной стала «ЭпиВакКорону» производства центра «Вектор».

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в следующем году пандемия может закончиться. Он подчеркнул, что для этого делается все. В частности, после новогодних праздников может начаться всеобщая вакцинация. Министр отметил, что все это будет проходить в добровольном порядке. Сейчас прививку получают только те, кто находится в группе риска.

Как сообщило Ura.ru, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко придерживается другого мнения. По его словам, для того, чтобы остановить эпидемический процесс достаточно поставить инъекции только пожилым людям и молодым россиянам с хроническими заболеваниями.