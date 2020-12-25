Лукашенко назвал себя скептиком и отказался привиться от коронавируса

По словам белорусского лидера, он уже получил одобрение от министра здравоохранения страны Дмитрия Пиневича.

«Я отношусь к тем скептикам… Вот как человек — я уже министру (здравоохранения — прим. ред.) сказал, он одобрил это, он же у нас старший, — что я вакцинироваться, прививаться не буду», — сказал Лукашенко.

Как сообщил «Царьград», сегодня президент Белоруссии посетил Минскую детскую инфекционную клиническую больницу. Он ответил на вопрос врачей о деталях будущей масштабной вакцинации. По словам Лукашенко, к весне прививки должны получить до 1,2 миллиона граждан.

Белорусский лидер отметил, что страна рассчитывает купить до пяти-шести зарубежных препаратов, но основную ставку сделают на российскую вакцину «Спутник V». Лукашенко особо отметил, что вакцинация в Белоруссии пройдет на добровольной основе и принуждать к прививке никого не будут.

В минувший понедельник Минздрав Белоруссии зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Теперь препарат можно применять на территории республики. Как отметил глава ведомства Дмитрий Пиневич, старт масштабной вакцинации в стране запланирован на январь 2021 года.