Добровольцев в Белоруссии начали прививать от COVID-19 вакциной «Спутник V»

В Белоруссии первому добровольцу ввели вакцину от коронавируса «Спутник V». Прививки жителям соседней республики стали делать в рамках пострегистрационных испытаний российского препарата.

О начале вакцинации сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, слова которого привел ТАСС.

«Вакцинирован первый участник клинических исследований вакцины „Спутник V“, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России», — подчеркнул он.

Исполняющий обязанности главы белорусского Минздрава Дмитрий Пиневич уточнил, что привиться российским препаратом хотят более четырех тысяч белорусов. Пострегистрационные исследования, уточнило РИА «Новости», пройдут в восьми медицинских учреждениях страны. Из них в Минске находятся шесть — это первая, четвертая, пятая, 14, 19 и 28-я поликлиники. Все они признаны годными для участия в исследовании и получили статус исследовательских центров.

Вакцинацию в Белоруссии, напомнил Пиневич, проводят согласно договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко.