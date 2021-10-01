Россия начала поставки газа в Хорватию и Венгрию по «Турецкому потоку»

Россия начала поставки природного газа в Венгрию и Хорватию 1 октября по новому маршруту, используя «Турецкий поток». О первых поставках сообщил сайт «Газпрома».

Российское голубое топливо отправилось в Европу по газопроводу «Турецкий поток». Затем транспортировать газ будут по системам Болгарии, Венгрии и Сербии.

Поставка топлива таким путем стала возможной благодаря строительству на территории Венгрии нового газопровода, а также модернизации уже имеющихся систем в Сербии и Болгарии. Россия использует «Турецкий поток» для экспорта газа в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность системы составляет 31,5 миллиарда кубометров топлива в год.

Днем 1 октября в связи с запущенным проектом Россия прекратила поставки газа в Венгрию через территорию Украины.

Ранее украинские власти заявляли о том, что разочарованы решением Венгрии заключить договор на поставки газа с Россией. По условию контракта, рассчитанного на 15 лет, Венгрия ежегодно будет закупать 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива.