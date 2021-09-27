Украина разочаровалась в Венгрии из-за контракта с «Газпромом»

Украинская сторона разочаровалась в Венгрии после подписания долгосрочного контракта с «Газпромом» на поставку голубого топлива из России через другие страны. Об этом сообщил сайт МИД Украины.

«Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД добавили, что Украина обратится в Европейскую комиссию за оценкой соответствия нового российско-венгерского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики. Министерство выразило уверенность, что Венгрии было бы и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины.

Ранее «Газпром» и Венгрия договорились о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно: 3,5 миллиарда будут поступать через Сербию и еще миллиард — через Австрию. Документ будет действовать до 2036 года. Он предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.