Россия остановила транзит российского газа для Венгрии через территорию Украины

Российская компания «Газпром» прекратила поставки газа в Венгрию через территорию Украины. Случилось это в пятницу 1 октября, рассказала «Политика сегодня» со ссылкой на киевского оператора газотранспортной системы (ОГТС).

«1 октября 2021 года с началом новых газовых суток (07:00) остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, Украина потеряла возможность закупать газ у Венгрии при помощи виртуального реверса. Суть этой схемы заключалась в том, что Киев брал голубое топливо, которое предназначалось для транзита.

Новый контракт, который подписала Венгрия с «Газпромом», рассчитан на 15 лет. Он был подписан в конце сентября.