«Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет

«Газпром» и Венгрия договорились о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно. Контракт рассчитан на 15 лет, сообщило РИА «Новости».

Церемония подписания прошла в Будапеште. На ней присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По условиям контракта, из 4,5 миллиарда кубометров газа, которые Венгрия будет получать ежегодно, 3,5 миллиарда будут поступать через Сербию и миллиард — через Австрию. Договор будет действовать до 2036 года и предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

О досрочном соглашении о поставках голубого топлива между странами стало известно в конце августа. Об этом объявил Сийярто. Он уточнил, что документ вступит в силу с 1 октября. Решение о сделке стороны приняли на встрече в Санкт-Петербурге.

По итогам 2020 года Венгрия импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа. Это второй по величине показатель за 12 лет.