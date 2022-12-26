Мир 26 декабря 2022, 13:09 Россия и США глубоко зашли во взаимной недружественности — Песков Пресс-секретарь Кремля Песков объяснил, почему России и США не до новогодних поздравлений РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин не станет поздравлять американского коллегу Джо Байдена с Новым годом. Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил на брифинге, что отношения между странами испортились до такой степени, что это стало неуместным, рассказали «Известия».

«Сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений», — сказал он.

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Дмитрий Песков не уточнил, коснется ли это глав других стран, но заявил, что с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ближайшее время телефонные переговоры не запланировали. До Нового года Владимир Путин пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином. Подготовку к встрече, по словам пресс-секретаря, уже начали, но формат пока не определили.

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Он подтвердил, что Владимир Путин, как и в прошлые годы, встретит православное Рождество в храме. В прошлом году он побывал на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории своей подмосковной резиденции.