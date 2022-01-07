Путин встретил Рождество в храме в Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин встречает Рождество в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Российский лидер посетил службу в храме Спаса Нерукотворного Образа, который находится на территории резиденции.

На праздничную службу Путин пришел в костюме, но без галстука, отметило РИА «Новости». Глава государства поставил свечи перед иконой Рождества Христова.

В 2021 году один из самых важных для православных праздник — Рождество — Путин встретил в церкви Николы на острове Липно в Новгородской области. Там глава государства был в 2016 году. Также Путин неоднократно отмечал Рождество в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.

Храм Спаса Нерукотворного Образа — это домовая церковь, отметила «Газета.ru».

В 1765 году была возведена каменная церковь, в которой в последующем произошли несколько перестроек. Только в 2004 году храм отреставрировали с элементами реконструкции и он стал домовой церковью президентской резиденции.

Традиционное Рождественское богослужение началось в столичном Храме Христа Спасителя поздно вечером, 6 января. Его возгласил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.