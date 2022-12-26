Власть 26 декабря 2022, 12:35 Путин пообщается с Си Цзиньпином до января — Песков Представитель Кремля Песков: Путин пообщается с лидером Китая Цзиньпином до января Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин пообщается с китайским лидером Си Цзиньпином еще до Нового года, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом написал ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента уточнил, что о формате взаимодействия говорить рано, Кремль сообщит о нем позже. Сейчас идет подготовка контакта Путина и Цзиньпина.

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Ранее Песков утверждал, что лидеры России и Китая общаются постоянно в различных форматах и контакты непременно продолжатся.

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, совершая рабочую поездку в Китай 21 декабря, передал послание Путина председателю КНР Цзиньпину. В тексте затрагивалась тема двусторонних отношений, в том числе продвинутого стратегического партнерства России и Китая, а также вопросы, касающиеся международной обстановки. По итогам встречи с Медведевым Цзиньпин заявил, что Китай готов к дальнейшему сближению с Россией и продвижению двусторонних отношений «в новую эру».