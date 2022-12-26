Власть 26 декабря 2022, 12:43 Президент России по традиции встретит Рождество на богослужении Пресс-секретарь Песков: президент России Путин посетит рождественское богослужение Пресс-служба Кремля

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Как и в прошлые годы, президент России Владимир Путин посетит в январе рождественское богослужение. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил такие планы на брифинге, рассказали «Известия».

«[Президент] традиционно в Рождество посещает службу, будет так и в этом году», — сказал он.

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Он также рассказал, что администрация готовится к переговорам президента с председателем КНР Си Цзиньпином, однако не назвал точной даты и формата встречи. Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время Владимир Путин не собирается разговаривать с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном и поздравлять с Новым годом президента США Джо Байдена.

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Прошлое Рождество Владимир Путин встретил в храме Спаса Нерукотворного Образа — домовой церкви подмосковной резиденции Ново-Огарево, а в 2021 году посетил богослужение в церкви Николы на Липне в Новгородской области.