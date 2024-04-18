Мир 18 апреля 2024, 09:29 Россия благодаря проделкам Запада восстановит статус сверхдержавы — аналитик Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: попытки Запада навредить России сделают ее сильнее Alexey Belkin/Business Online / Global Look Press

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Западные санкции не обрушили экономику России. Страна начала возрождаться и в будущем вернет себе статус сверхдержавы, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон в выпуске YouTube-канала Geopolitical Trends, w/Dr. David Oualaalou.

«Россия находится на пути к возрождению, восстановлению своего статуса сверхдержавы. И все, что Запад собирается предпринять, чтобы разрушить ее, на самом деле делает ее только сильнее», — сказал он.

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Ларри Джонсон неоднократно комментировал противостояние стран коллективного Запада с Россией и призывал прекратить вражду. Он заявлял, что США и Евросоюз развязали конфликт на Украине ради российских природных ресурсов. Аналитик предупреждал, что отправка истребителей F-16 не изменит ситуацию, потому что их уничтожат, и прогнозировал потерю контроля над Одессой.