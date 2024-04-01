Мир 01 апреля 2024, 02:49 В США раскрыли плачевную судьбу F-16 вне Украины Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия может уничтожить F-16 за пределами Украины РИА «Новости»

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Российские солдаты обладают возможностями уничтожить истребители F-16 за пределами территории Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он предположил, что самолеты могут расположить в соседних странах НАТО, например, на аэродромах Румынии и Польши.

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«Если их будут прятать в Румынии и Польше, то их уничтожат там», — уточнил эксперт.

По словам Джонсона, используемые на Украине истребители сразу станут мишенью, если румынские и польские власти дадут разрешение на их размещение на своих базах. Бывший аналитик напомнил, что у России значительное преимущество благодаря ракетам.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что Вооруженные силы РФ будут сбивать F-16, если ВСУ будет их применять с аэродромов третьих стран.

По данным издания The National Interest, в конфликте с Россией украинским военным не поможет ничтожное количество устаревших истребителей F-16.