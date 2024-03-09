Мир 09 марта 2024, 23:51 Американский эксперт предрек Украине потерю Одессы Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина потеряет Одессу до окончания конфликта РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский только сейчас понял, что ему нужно было идти на заключение мирных соглашений в марте 2022 года. Об этом в интервью YouTube-каналу Through the eyes of заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Теперь страна оказалась под угрозой потери Одессы. Эксперт не исключил и вхождение российских войск в Киев.

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«Россия не будет с ним договариваться, пока Украина контролирует Одессу. Я предполагаю, что мы вообще увидим русских в Киеве, перед тем как все это закончится», — предположил аналитик.

Ранее Зеленский нанес визит на секретную базу, где шла подготовка специалистов по управлению морскими беспилотниками ВСУ, и раскрыл координаты военного объекта. Украинский президент приехал туда, чтобы вручить награды операторам безэкипажных катеров, и об объекте узнали российские военные.