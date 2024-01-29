Мир 29 января 2024, 11:45 Экс-агент ЦРУ объяснил, почему Запад хочет развалить Россию Экс-агент ЦРУ Джонсон: Запад хочет завладеть ресурсами России РИА «Новости»

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США и страны ЕС хотят добиться краха России с помощью украинского конфликта, чтобы завладеть ее природными ресурсами. Такое мнение высказал бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, Европе нужны газ, нефть, уран, никель, удобрения, алюминий. Россия является страной номер один по разнообразию природных ресурсов. Аналогичные цели преследуют и американские власти, добавил Джонсон.

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«Единственный способ их получить — это избавиться от Путина», — заявил экс-сотрудник спецслужбы.

Именно поэтому Запад пытается позиционировать Россию как агрессора, который якобы угрожает США и Европе. Но у Москвы нет планов по вторжению в Европу, поскольку в этом регионе нет ничего, что могло бы заинтересовать Россию, подытожил он.

Ранее представители военного руководства Бельгии, Нидерландов и Великобритании заговорили о необходимости быть готовыми к потенциальной войне с Россией. В экспертном сообществе пояснили, что этот маятник запустили в США, поскольку страны НАТО не согласны с очевидным поражением в конфликте на Украине.