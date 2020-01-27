Роспотребнадзор примет меры для борьбы с короновирусом. Тем временем число жертв увеличилось до 80

По поручению правительства Роспотребнадзор подготовил пакет мер, чтобы не допустить в России распространение нового коронавируса.

На сайте Роспотребнадзора опубликовано сообщение, согласно которому, 24 января разработано постановление главного государственного санитарного врача. Сделано это по поручению правительства.

«Постановление определяет основной перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации», — сказано в документе. Также указано, что ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань, в декабре 2019 года. Позже сообщалось, что источником инфекции могли стать змеи, которых продавали на местном рынке.

Сейчас инфекция усиливается. Она продолжает распространяться не только в КНР, но и в некоторых странах. Случаи заражения есть в Южной Корее, Японии, Таиланде, Сингапуре, Малайзии, Вьетнаме, США, Франции и Австралии. Сейчас провинцию в Китае закрыли на карантин. Въехать в города и выехать из них нельзя.

По последним данным, в Китае заразившихся насчитывается почти 2,5 тысячи человек, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на данные минздрава. Число жертв коронавируса достигло 80. По словам врачей, симптомы заболевания похожи на ОРВИ, но иногда первыми признаками коронавируса могут быть диарея и тошнота.