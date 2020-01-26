Врачи назвали первые признаки коронавируса

По своим симптомам коронавирус похож на обычную простуду, но есть и нетипичные проявления болезни. Китайские ученые выяснили, что иногда у заразившегося могут быть стандартные 36,6, но появляются тошнота и диарея. До России вирус пока не добрался, но почему бы не подготовиться, изучив вопрос.

Медики из больницы при Университете Уханя во время исследований обнаружили, что схожие на грипп или простуду симптомы появляются не тогда, когда человек только заразился. Повышенная температура свидетельствует уже о последних стадиях коронавируса. Первые сигналы болезни могут быть нетипичными, пишет «Синьхуа».

Когда закончились обследования новых зараженных стало понятно, что изначально инфекция может вызывать тошноту, диарею и головные боли. В редких случаях люди чувствовали стеснение в груди и учащенное сердцебиение. Иногда у пациентов вовсе не было повышенной температуры, а коронавирус находили только после результатов анализов.

Число заболевших коронавирусом каждый день растет. Сейчас известно о 1975 случаях заражения и 56 летальных исходах. Китайским врачам пока удалось вылечить только одну инфицированную пациентку.

Заболевание вышло за пределы страны и уже достигло Южной Кореи, Японии, Таиланда, Сингапура, Малайзии, Вьетнама, США, Франции и Австралии. Очаг коронавируса находится в Ухане, поэтому власти КНР закрыли провинцию на карантин. Позже СМИ сообщили, что в США решили на следующей неделе вывезти из города 230 американских граждан.

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