Коронавирус стал сильнее. Теперь он передается быстрее

Новый тип коронавируса продолжает не только распространяться, но и усиливается. Он все чаще передается от человека к человеку. Эпидемия перешла в сложную стадию, а заразившихся будет все больше.

Как сообщил глава Госкомитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй, ранее найденные коронавирусы SARS и MERS отличаются от нового типа инфекции. Различия в том, в какой последовательности расположены гены.

«Коронавирус уже перешел от этапа передачи от животных к человеку к стадии, когда он передается от человека к человеку. Судя по всему, способность распространения вируса усиливается», — приводит РИА «Новости» заявление Сяовэй.

По его словам, китайские специалисты полагают, что эпидемия заболевания уже перешла в «сравнительно серьезную и сложную стадию».

Ученые пока не могут сказать, насколько могут быть опасны мутации инфекции и ожидают, что число заразившихся будет расти и дальше.

Новый смертельный тип коронавируса появился в Ухане и уже заразил 1975 человек. 56 случаев заболевания закончились летальным исходом. Как рассказали врачи, симптомы инфицирования похожи за простуду, но иногда встречаются нетипичные признаки. Например, у человека может быть тошнота и диарея.

Сейчас провинцию в Китае закрыли на карантин. Въехать в города и выехать из них нельзя. Также случаи заражения есть в Южной Корее, Японии, Таиланде, Сингапуре, Малайзии, Вьетнаме, США, Франции и Австралии.

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