«Роскошный ответ»: Эрдоган оценил слова Путина и Байдена друг о друге

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что слова его американского коллеги Джо Байдена о российском лидере недопустимы. При этом Эрдоган считает ответ Владимира Путина роскошным.

«Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин — прим. ред.) очень умный и дал роскошный ответ», — сказал Эрдоган. Его процитировало РИА «Новости».

На днях Джо Байден дал интервью телеканалу ABC, в котором утвердительно ответил на вопрос о том, является ли, по его мнению, Путин убийцей. Кроме того, глава Белого дома сказал, что Путин ответит за «вмешательство в американские президентские выборы» 2020 года. После этого разразился мировой скандал.

Пресса и политики посчитали поведение Байдена неуместным. Сам Путин шутливо прокомментировал ситуацию. Он напомнил о существуем у детей выражении: «кто как обзывается, тот так и называется». Также российский лидер пожелал своему коллеге здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас идут переговоры по этому вопросу.