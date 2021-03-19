Песков рассказал о формате возможных переговоров Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Джо Байдену провести открытый диалог. Формата дебатов между лидерами двух стран быть не может. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Путин предложил провести беседу в прямом эфире, так как Байден сделал достаточно беспрецедентные заявления, которые могут окончательно разрушить и так сложные отношения между Россией и США.

«Президент Путин предложил обсудить эту ситуацию, но сделать это в открытую, потому что это будет интересно народам двух стран, это будет интересно и американцам, и россиянам. Поскольку сами слова президента Байдена были достаточно беспрецедентными, еще раз повторяю, то здесь и нельзя исключать и беспрецедентных форматов общения», — привело цитату Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля уточнил, что есть множество разных способов обеспечить прямой разговор лидеров двух держав. По словам Пескова, между руководством России и США есть прямая видеосвязь, которая носит закрытый формат, но при желании ее можно сделать публичной.

«Путин и имел в виду публично пообщаться, не закрывая и не скрывая от народов двух стран», — добавил Песков.

Песков рассказал, что сейчас по дипломатическим каналам идет запрос по установлению контакта с президентом Байденом. Представитель Кремля напомнил, что в первые переговоры прошли по инициативе американской стороны. Сейчас Россия сама выступила с инициативой провести прямую беседу.

Также Песков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая сказала, что Байден пока занят. По словам представителя Кремля, это означает только одно, что в пятницу разговора не состоится.

«Поскольку президент Путин сказал, что или в пятницу, или в понедельник, поскольку в субботу-воскресенье он тоже будет не совсем в удобных условиях для организации общения с президентом США, еще остается вариант с понедельником или остается еще вариант в любое удобное время для президента США. Об этом тоже сказал президент Путин», — напомнил Песков.

Президент России Владимир Путин пригласил американского коллегу к открытому разговору после его заявления интервью телеканалу ABC. Байден утвердительно ответил на вопрос, о том считает ли он Путина убийцей.

В ответ российский лидер пожелал своему коллеге здоровья и отметил, что часто люди проецируют собственные качества на других людей.

А после он предложил отойти от заочной дискуссии и начать открытый диалогу в прямом эфире. Путин подчеркнул, что беседа главам двух самых крупных ядерных держав может быть интересна всему миру.

Российский лидер отметил, что готов провести этот разговор в пятницу, 19 марта, или в понедельник. Он поручил министерству иностранных дел России заняться подготовкой этой беседы.