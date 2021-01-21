Резиденцию вице-президента США пришлось ремонтировать после Пенса. Харрис не смогла туда переехать

Новому вице-президенту США Камале Харрис пришлось отложить свой переезд в резиденцию. В здании ремонтируют трубы.

Когда закончатся работы, пока не известно, сообщает РИА ФАН. В офисе политика рассказали, что в доме необходимо отремонтировать дымоходы и проделать другие работы. Камала Харрис предпочла на время ремонта пожить в другом месте, чтобы не мешать рабочим. Где именно вице-президент будет жить, информации нет.

Церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена и американского вице-президента Камалы Харрис прошла 20 января. Во время церемонии Харрис принесла присягу на западных ступенях Капитолия. После этого она стала первой женщиной в истории страны, занявшей пост американского вице-президента.

Модные американские журналы на инаугурации проявили к наряду Камалы Харрис больший интерес, чем к жене президента Джилл Байден. Как сообщила «Газета.ru», именно она стала новой иконой стиля, затмив первую леди.

Бывший президент США Дональд Трамп со своей женой отказались присутствовать на церемонии инаугурации. В этот же день они улетели во Флориду.