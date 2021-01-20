Инаугурация Джо Байдена пройдет в США. Прямая трансляция

Джо Байден в среду, 20 января, на ступенях Конгресса принесет присягу американскому народу и официально займет должность 46-го президента США. В связи с пандемией количество зрителей на церемонии ограничат. «360» ведет прямую трансляцию с места событий.

В связи с пандемией и прошедшими в Вашингтоне беспорядками церемония инаугурации пройдет по измененным правилам. Здание Конгресса ограждено высоким забором, а места зрителей уже заняли около 200 тысяч американских флагов, выставленных вдоль Национальной аллеи.

Торжественный день избранных президента и вице-президента США начнется намного раньше. В 08:45 (16:45 по московскому времени) вместе с супругами они прибудут на церковную службу в соборе святого Матфея, после чего отправятся в Капитолий.

По уже сложившейся традиции первым присягу приносит избранный вице-президент. Церемония начнется в 11:15 (19:15 по московскому времени). Второе лицо в государстве приносит клятву за 45 минут до избранного президента. На церемонии обязательно присутствуют конгрессмены и сенаторы.

Инаугурация Джо Байдена начнется в 12:00 (20:00 по московскому времени). Его клятву в верности американскому народу примет председатель Верховного суда. После этого избранный президент произнесет торжественную речь и примет военный парад.

После завершения церемонии Байден с супругой и Камала Харрис с мужем отправятся на Арлингтонское национальное кладбище для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. Оттуда глава государства отправится в Белый дом, где в Овальном кабинете подпишет первые указы и проведет назначения в правительство. Принимать присягу он будет в виртуальном режиме.

Вечером Байден и Харрис с супругами посетят праздничную программу, где выступят с торжественной речью. Завершится день выходом президента и первой леди на балкон Синей комнаты Белого дома.

В этот раз церемония инаугурации пройдет с нарушением традиций. Уходящий президент Дональд Трамп отказался присутствовать на торжественной церемонии. По официальным данным, еще утром он улетит во Флориду. По информации СМИ, действующий президент находится на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Журналисты не исключили, что именно там Трамп проведет прощальную церемонию.

Накануне уходящий президент выступил с последним обращением к американцам. В своей речи он напомнил, что стал первым лидером страны, который не начал новых войн. Трамп отметил, что его администрация вернула мировое лидерство США и сплотила союзников вокруг себя перед новыми угрозами. Трамп подытожил, что молится за успех нового президента Джо Байдена и его администрации.