Харрис стала вице-президентом США

Камала Харрис вступила в должность вице-президента США. Инаугурация нового главы государства проходит в Вашингтоне.

Во время церемонии Харрис принесла присягу на западных ступенях Капитолия. После этого она стала первой женщиной в истории страны, занявшей пост американского вице-президента. После Харрис присягу принес избранный президент США Джо Байден.

После присяги Байден произнесет торжественную речь и примет военный парад. Затем планируется возложение цветов к могиле Неизвестного солдата. На Арлингтонское национальное кладбище отправится чета Байденов, а также Харрис с супругом.

Кроме того, на 20 января запланировано подписание первых указов Байдена на посту президента. Еще глава Штатов сделает первые назначения в правительство. Вечером Байден и Харрис с супругами выступят с торжественной речью. Завершением вечера станет выход президента и первой леди на балкон Синей комнаты Белого дома.

Демократ Джо Байден победил на выборах президента США, проходивших в начале ноября 2020 года. Он сменил на посту Дональда Трампа.