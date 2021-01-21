Трамп оставил Байдену письмо в Белом доме. Пользователи Twitter решили сами придумать его содержание

В соответствии с американской традицией, покидающий должность президент должен оставить следующему главе государства послание, которое тот должен прочесть перед началом работы. Трамп не стал нарушать это правило и оставил послание Байдену. Текст письма не разглашается, но пользователи Сети сами решили додумать, что мог написать бывший глава Белого дома.

Байден заявил, что экс-президент прислал ему «великодушное» письмо, однако подробности сообщать не стал.

«Президент написал очень великодушное письмо […] Но, поскольку эта переписка является частной, я о ней говорить не буду», — сказал Байден об оставленном ему Трампом послании. Его слова цитирует ТАСС. Глава Белого дома также заявил, что планирует лично переговорить с Трампом. По всей видимости, разговор состоится по телефону.

Несмотря на то, что содержание письма осталось в тайне, пользователи Сети не расстроились, и сами придумали содержание послания. Большинство предположений было о том, что в письме Трамп указывает Байдену на свою победу.

«Я победил, а ты нет».

«Джо, ты знаешь, я победил».

Другие же пользователи решили, что послание будет содержать вопросы к новому президенту США.

«Я тебе нравлюсь? Варианты ответа: да, нет, может быть».

«Ты любишь меня? Хочешь быть моим другом?»

Пользователи предлагали различные варианты «письма Трампа», вплоть до извинений. Но были и те, кто решил, что Трамп написал Байдену о своей обиде, и пригрозил, что не будет разговаривать с избранным главой Белого дома.

«Соси это».

«Прости, я не хотел. Не ненавидь меня».

Джо Байден в среду, 20 января, на ступенях Конгресса принес присягу американскому народу и официально занял должность 46-го президента США. «360» вел прямую трансляцию с места событий. В связи с пандемией и прошедшими в Вашингтоне беспорядками церемония инаугурации прошла по измененным правилам. Здание Конгресса ограждено высоким забором, а места зрителей уже заняли около 200 тысяч американских флагов, выставленных вдоль Национальной аллеи.