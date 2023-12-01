Мир 01 декабря 2023, 06:13 Режим прекращения огня в секторе Газа продлят еще на один день WSJ: Израиль и ХАМАС договорились продлить перемирие на день IMAGO/Mohammed Alaswad apaimag/globallookpress

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В секторе Газа продлят режим прекращения огня еще на один день, восьмой по счету. Об этом заявили египетские чиновники, сообщила газета The Wall Street Journal.

Власти Израиля и палестинское движение ХАМАС договорились продлить временное перемирие в секторе Газа на восьмой день. В рамках соглашения освободят еще 10 заложников, в основном женщин и детей.

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ЦАХАЛ заявлял, что благодаря усилиям посредников пойдет на продление режима прекращения огня при соблюдении договоренности об освобождении пленников. Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» предупредило, что в обратном случае возобновит удары по Израилю и продолжит блокировать его суда в Красном море.

Собственный план урегулирования палестино-израильского конфликта разработал Китай. В список из пяти принципов включили прекращение боевых действий, гуманитарное обеспечение и поиск политического решения.