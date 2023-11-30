Мир 30 ноября 2023, 23:54 Хуситы в Йемене заявили, что снова атакуют Израиль, если ЦАХАЛ ударит по Газе РИА «Новости»

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Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) готово возобновить боевые действия против Израиля, если тот снова нанесет удары по сектору Газа. Об этом сказано в заявлении их вооруженных сил, которое опубликовал представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.

Он отметил, что ВС Йемена не перестанет блокировать суда еврейского государства в Красном море. Движение намерено «защищать страну и противостоять всем враждебным угрозам».

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Гуманитарное перемирие в секторе Газа началось 24 ноября. На следующий день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пригрозила возобновить удары по анклаву, если радикальное палестинское движение ХАМАС не освободит заложников.

Радикалы обвинили военных еврейского государства в нарушении соглашения по освобождению пленных. ЦАХАЛ опроверг эти данные и заявил, что претензии ХАМАС «поставили в неловкое положение посредников в лице Египта и Катара».

По данным Израиля, в секторе Газа удерживают около 215 заложников. Международный комитет Красного Креста заявил об освобождении 24 пленных ХАМАС.