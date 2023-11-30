Мир 30 ноября 2023, 07:40 Китай создал план по решению палестино-израильского конфликта Китай создал план по решению конфликта Израиля и Палестины из 5 пунктов Mohammed Ali/XinHua/globallookpress

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Министерство иностранных дел Китая подготовило документ по урегулированию конфлитка Израиля и Палестины, который состоит из пяти пунктов. Об этом сообщило РИА «Новости».

В первую очередь Китай призвал немедленно прекратить боевые действия, установив гуманитарное перемирие. Далее власти страны указали на важность защиты мирных жителей. В том числе перестать нарушать международное гуманитарное право. Для этого должен подключиться Совет Безопасности ООН и выступить против принудительного переселения палестинцев, а также призвать к освобождению заложников.

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Китай в документе указал, что сторонам конфликта необходимо перестать лишать мирное население необходимых для жизни товаров и услуг. Важно наладить каналы по доставке гуманитарных грузов в сектор Газа. А Совбез ООН должен подготовить мировое сообщество к последующей поддержке послевоенного восстановления анклава.

Далее власти КНР призвали расширить дипломатическое посредничество в конфликте. Пятый пункт посвятили поискам политического урегулирования проблемы. Китай назвал основой решения палестинского вопроса реализацию плана «Два государства для двух народов». По мнению китайских властей, необходимо восстановить законные права местных жителей и создать независимую Палестину на основе границ с 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.