Мир 30 ноября 2023, 08:43 Армия Израиля заявила о продлении паузы в боях ЦАХАЛ: паузу в боях на фоне усилий посредников продолжат Nidal Eshtayeh/XinHua/globallookpress

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Армия обороны Израиля заявила о продлении паузы в боях в секторе Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что режим прекращения огня продолжат при соблюдении условий соглашения.

«Учитывая усилия посредников по продолжению процесса освобождения похищенных и при соблюдении условий соглашения, режим прекращения огня будет продолжен», — сообщили в израильской армии.

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В пресс-службе добавили, что несколько граждан Израиля и Таиланда направили с базы Хацор в больницы, где их встретят семьи.

До сих пор семь россиян остаются заложниками ХАМАС в палестинском анклаве. Россия и Израиль находятся в постоянном контакте и внимательно следят за ситуацией с пленными.

Ранее МИД КНР подготовило документ по урегулированию палестино-израильского конфликта, который состоит из пяти пунктов. Первый из них — прекратить боевые действия и установить гуманитарное перемирие.