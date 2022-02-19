Режим повышенной готовности введет в Воронежской области из-за прибытия беженцев

Режим повышенной готовности для органов управления введен в Воронежской области. Это связано с прибытием беженцев.

По данным РИА «Воронеж», губернатор региона Александр Гусев подписал соответствующий документ. В нем указано, что необходимо привлечь силы и средства ТП РСЧС для помощи и размещения граждан, которые прибыли с приграничных территорий.

С вечера 18 февраля жителей ДНР и ЛНР эвакуируют в Россию. Беженцев начала принимать Ростовская область. На границе Донбасса с Украиной звучали взрывы, а ситуация обострилась.

В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти региона попросили отельеров помочь с размещением беженцев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье уже подготовило места для размещения беженцев. Вместе с МЧС власти региона готовятся встречать людей на московских вокзалах. Для этого приготовили резерв автобусов.