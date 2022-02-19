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    19 февраля 2022, 16:10

    «Оставлять людей в беде — не в наших традициях». Московская область готова принимать беженцев из Донбасса

    Подмосковье приготовило для беженцев из Донбасса около 1500 мест

    Дарья Сидорова

    Подмосковье уже подготовило места для размещения на своей территории беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Оставлять людей в беде — не в наших традициях». Московская область готова принимать беженцев из Донбасса

    «Жители Подмосковья, наверное, как и вся страна, внимательно следят за ситуацией в Донбассе. Все это, конечно, очень тревожит и беспокоит. И в беде оставлять людей — тоже не в наших традициях. Если потребуется, мы в Подмосковье готовы к приему беженцев из Донецка и Луганска. Постараемся оказать максимальное внимание и поддержку, обеспечить всем достойные условия для проживания. Все необходимые команды даны», — сказал он.

    В общей сложности уже подготовили около 1500 мест в санаториях и детских лагерях для размещения беженцев.

    Вместе с МЧС власти региона готовятся встречать людей на московских вокзалах. Для этого приготовили резерв автобусов.

    Эвакуация жителей Донбасса началась вечером 18 февраля. О ней объявил глава ДНР Денис Пушилин. Президент России поручил организовать размещение беженцев в Ростовской области. Затем о готовности принимать эвакуированных людей сообщили несколько российских регионов. За последние два дня из Донбасса в Россию приехали более 6,6 тысячи человек. Власти Донбасса объяснили необходимость эвакуации угрозой того, что Украина начнет наступление на республики.