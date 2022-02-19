Подмосковье уже подготовило места для размещения на своей территории беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Жители Подмосковья, наверное, как и вся страна, внимательно следят за ситуацией в Донбассе. Все это, конечно, очень тревожит и беспокоит. И в беде оставлять людей — тоже не в наших традициях. Если потребуется, мы в Подмосковье готовы к приему беженцев из Донецка и Луганска. Постараемся оказать максимальное внимание и поддержку, обеспечить всем достойные условия для проживания. Все необходимые команды даны», — сказал он.

В общей сложности уже подготовили около 1500 мест в санаториях и детских лагерях для размещения беженцев.

Вместе с МЧС власти региона готовятся встречать людей на московских вокзалах. Для этого приготовили резерв автобусов.

Эвакуация жителей Донбасса началась вечером 18 февраля. О ней объявил глава ДНР Денис Пушилин. Президент России поручил организовать размещение беженцев в Ростовской области. Затем о готовности принимать эвакуированных людей сообщили несколько российских регионов. За последние два дня из Донбасса в Россию приехали более 6,6 тысячи человек. Власти Донбасса объяснили необходимость эвакуации угрозой того, что Украина начнет наступление на республики.