Мир 17 ноября 2022, 06:48 Республиканец может стать третьим кандидатом на выборах президента США в 2024 году Бывший вице-президент США Пенс не поддержал Трампа и не исключил своего участия в выборах РИА «Новости»

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На выборах президента США в 2024 году может появиться третий кандидат. Бывший вице-президент Майк Пенс не исключил такой возможности в интервью CNN. Он не поддержал однопартийца Дональда Трампа.

«Независимо от того, какую роль я и моя семья играем в Республиканской партии, будь то кандидата или просто участника, у нас есть более оптимальный выбор», — сказал он журналисту Джейку Тапперу.

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В ответ на просьбу конкретизировать свои планы, он пообещал держать журналистов в курсе. Майк Пенс не исключил, что может принять участие в президентских выборах в качестве кандидата.

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Он отказался поддержать своего однопартийца республиканца Дональда Трампа. Майк Пенс раскритиковал работу последних лидеров и заявил, что американцы хотят увидеть нового президента. Они нуждаются в государственной политике, которая поддерживала бы идеалы и работала во благо народа.

Дональд Трамп 16 ноября во Флориде объявил, что примет участие в выборах 2024 года. Действующий президент Джо Байден, несмотря на низкий рейтинг, тоже решил выдвигаться на новый срок.