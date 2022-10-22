Байден заявил, что будет баллотироваться на второй срок | 360°

Мир 22 октября 2022, 03:23 Байден заявил, что будет баллотироваться на второй срок Президент США Джо Байден заявил, что поборется за пост президента в 2024 году РИА "Новости"

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден заявил, что планирует участвовать в следующих президентских выборах в 2024 году. Об этом он сообщил в интервью телеканалу MSNBC. Однако он подчеркнул, что формально решение еще не принято.

«Я еще не принял формального решения, но таково мое желание и намерение — снова баллотироваться на пост президента. И у нас есть время на то, чтобы принять это решение», — сказал Байден.

Реклама

Отвечая на вопрос журналиста о том, что думает об этого его супруга, президент заявил о полной поддержке с ее стороны.

Реклама

«Моя жена считает, что мы делаем нечто очень важное — и должны продолжать», — отметил Байден.

Накануне сообщалось, что американский президент в очередной раз оконфузился на сцене. Он не смог с первой попытки найти выход с трибуны после выступления.

Некоторое время Байден осматривался, жестикулировал, кружился на месте и что-то говорил сам себе. После этого он все же развернулся в нужном направлении и последовал к выходу со сцены.