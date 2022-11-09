Против президентства Байдена выступили более половины избирателей в США | 360°

Мир 09 ноября 2022, 02:36 Против президентства Байдена выступили более половины избирателей в США CNN: более половины избирателей в США не одобрили работу Джо Байдена Викимедиа

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Свыше 54% избирателей не поддерживают работу президента США Джо Байдена, а 46% уверены, что его политика «наносит» вред стране. Такими данными exit poll поделился телеканал CNN.

Журналисты побывали на избирательных участках, где пообщались с американскими гражданами, которые участвовали в голосовании на промежуточных выборах.

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Так, 39% опрошенных респондентов отметили, что их не удовлетворяет положение дел в США, при этом 34% из них испытывают злость. Лишь 20% американцев выразили удовлетворенность ситуацией в стране.

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Работу Джо Байдена по итогам двух лет президентства одобрили 45% опрошенных, 54% отреагировали на его действия негативно. При этом 46% заявили, что политика нынешнего лидера страны вредит Соединенным штатам. Еще 16% опрошенных уверенны, что управление Байдена не повлияло на жизнь в стране.

В США сейчас проходят промежуточные выборы в конгресс. Ранее администрация страны заявила, что не нашла свидетельств возможного иностранного влияния на процесс выборов.