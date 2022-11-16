Мир 16 ноября 2022, 05:31 Трамп официально объявил об участии в президентских выборах в 2024 году

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Экс-президент США Дональд Трамп официально объявил, что планирует баллотироваться на пост главы государства на выборах в 2024 году. Его слова процитировал ТАСС.

«Сегодня я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов», — сказал Трамп во время обращения в штате Флорида к своим сторонникам.

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Он также заявил, что республиканцы вернули контроль над Палатой представителей Конгресса США.

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Информация о выдвижении Трампа подтверждается документом, опубликованным Федеральной избирательной комиссией США.

Бывший глава Белого дома настаивает, что несправедливо лишился своего кресла. По мнению Трампа, занимавшего президентский пост с 2017 по 2021 годы, на минувших выборах результаты были подтасованы в пользу его оппонента Джо Байдена. Он неоднократно пытался это доказать, но безуспешно.

Политологи полагают, что противостояние между демократами и республиканцами в США только усилится. Американцы устали от проводимой Байденом политики, поэтому доверия к демократам становится все меньше.