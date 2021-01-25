Респираторы вместо масок обязали носить жителей Австрии

Жители Австрии с 25 января должны носить в общественных местах респиротары с высокой степенью защиты класса FFP2 вместо медицинских масок. Минздрав страны считает, что они более эффективны.

О новвовведении объявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Министр здравоохранения Рудольф Аншобер отметил, что респираторы защищают лучше, чем простые медицинские маски. Политик пообещал жителям Австрии, что средства индивидуальной защиты будут продаваться по себестоимости, малоимущим респираторы выдадут бесплатно. Цена респиратора составит около одного евро.

Ранее жителей Баварии обязали вместо медицинских масок носить респираторы класса FFP2. Такое решение приняли из-за распространении британского штамма, который во много раз заразнее предыдущего.

Во Франции носить респираторы не обязали, но порекомендовали во время поездок в общественном транспорте молчать и не пользоваться мобильными телефонами.

Ограничительные меры в конце декабря были усилены из-за нового штамма коронавируса также в Испании, Португалии и Нидерландах.