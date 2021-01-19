Жителей Баварии обязали носить респираторы вместо масок. Вирусологи против

Жителей Баварии обязали носить респираторы вместо масок. К такому решению власти пришли из-за распространения новой мутации коронавируса. Вскоре меру могут ввести по всей Германии, а с 25 января примеру немцев последует и соседняя Австрия. Однако вирусологи считают идею вредной.

Носить средства с повышенной степенью защиты жителям Баварии придется в магазинах, транспорте и других общественных местах. При этом речь идет не просто о респираторах, а о классе защиты FFP2. Для обеспечения респираторами граждан, находящихся в группе риска, власти выпустят 34 миллиона ваучеров на их бесплатное получение, сообщили в The Guardian.

Если респиратор FFP2 надеть правильно, по словам специалистов, он будет отфильтровывать 94% попадающих в него частиц. Правда, и стоят такие средства защиты дороже привычных масок — обычно в районе двух-пяти евро за штуку (в России — 200-400 рублей). Если FFP2 сделать обязательными до того, как поставщики смогут удовлетворить возросший спрос, цены станут еще выше.

Респиратор FFP2. Источник фото: телеканал «360»

Чем плохи респираторы

Некоторые ученые предупреждают, что нововведение может оказаться контрпродуктивным. Такого мнения придерживается и немецкий вирусолог, профессор арбовирологии в Гамбургском университете Йонас Шмидт-Шанасит.

«Теоретически переход к более профессиональным маскам приветствуется. Но я бы опасался просто копировать баварскую модель, не рассматривая возможные минусы. В большинстве случаев FFP2 будут неэффективны, если их будут носить неверно: люди в конечном итоге будут дышать через зазор между респиратором и лицом, а не через специально предназначенный фильтр», — отметил ученый.

По его мнению, FFP2 могут быть полезны для сотрудников, на чьих рабочих местах невозможно обеспечить безопасную вентиляцию. А вот к обязательному ношению респираторов в общественном транспорте, где есть другие способы избежать риска заражения, вирусолог относится скептически. Более того, он отметил, что там людям наверняка придется носить их дольше рекомендованных 75 минут.

Респиратор FFP2. Источник фото: crossthepacific.com

Директор Института микробиологии, вирусологии и гигиены при университете в Ростоке Андреас Подбельский назвал новое требование к защитным средствам «популизмом и чепухой».

«Я не вижу от этого плюсов в отношении безопасности, зато вижу много рисков», — заявил он.

Также вирусологи считают, что многим людям носить респираторы помешают бороды. Тем не менее по решению властей за соблюдением требования в Баварии начнут следить уже 24 января. Исключение сделают для водителей автобусов, кондукторов и детей до 15 лет.

Ранее в Баварии обнаружили неизвестную мутацию коронавируса. Из-за нее в местной больнице произошла вспышка заболеваемости. Заразились 52 пациента и 21 сотрудник учреждения.

Всего в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, за последние 24 часа скончались 989 человек. С начала пандемии в ФРГ выявили более двух миллионов случаев заражения, погибли более 47 тысяч человек.