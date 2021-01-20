Эксперт объяснил, в каком случае респираторы FFP2 не защитят от коронавируса

Недавно власти Германии продлили антиковидные ограничения до середины февраля. Жителей страны обязали носить медицинские маски типа FFP2. Раньше людям здесь разрешали пользоваться масками из ткани или закрывать лицо шарфом.

Уточняется, что респираторы FFP2 задерживают 94% частиц. Они является хорошей защитой от хромовой, титановой, марганцевой пыли, канцерогенных веществ и других загрязнителей, а также жидких аэрозолей. Изделие с клапаном блокирует попадание в дыхательные пути капель влаги от чихающего поблизости человека.

«Теоретически переход к более профессиональным маскам — это правильно. Но я бы опасался просто копировать баварскую модель, не учитывая возможные недостатки. В большинстве случаев маски FFP2 будут неэффективными, если они надеты неправильно», — заметил Шмидт-Чанасит.

По его словам, важно надевать маску так, чтобы она плотно прилегала к лицу. Человек должен дышать не через промежуток между изделием и лицом, а через специальный фильтр.